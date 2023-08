Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Volltrunken auf Straße gelegt - Gewahrsam

Den restlichen Tag in der Gewahrsamszelle verbringen musste ein 46-Jähriger, der am Montag gegen 14.30 Uhr in der Colsmanstraße für einen Polizeieinsatz verantwortlich war. Der Mann hatte sich volltrunken auf die Fahrbahn gelegt, verursachte einen Rückstau und pöbelte Verkehrsteilnehmer an. Auch gegenüber den verständigten Polizisten reagierte der 46-Jährige vollkommen uneinsichtig und musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seines Alkoholwerts von über drei Promille in Gewahrsam genommen werden. Sein Aufenthalt bei der Polizei zur Ausnüchterung hat für ihn eine Kostenrechnung zur Folge.

Immenstaad

Zimmerbrand

Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes rückten am Montagabend in der Straße "Bürglen" aus, nachdem es kurz vor Mitternacht zu einem Zimmerbrand in der dortigen Unterkunft kam. Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge dürfte ein technischer Defekt an einem E-Bike-Akku der Grund für das Feuer im ersten Obergeschoss gewesen sein, das auf die Türe und die Wand übergriff. Der Bewohner des betroffenen Zimmers wurde rechtzeitig wach und gelangte über das Fenster ins Freie, wobei er sich leichte Verletzungen am Fuß zuzog. Ein weiterer Mann klagte über Unwohlsein durch eingeatmeten Rauch. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehren aus Meersburg und Immenstaad waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer rasch löschen. Durch die Flammen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Bewohner, die in der Nacht nicht zurück in die betroffene Wohnung konnten, kamen kurzfristig bei einer benachbarten Familie unter.

Tettnang

Reifen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben an zwei Anhängern und einem Wohnmobil, die in der Friedenstraße am Fahrbahnrand abgestellt waren, mehrere Reifen offenbar mutwillig beschädigt. Der Tatzeitraum dürfte sich auf den Zeitraum zwischen Anfang August und Anfang dieser Woche belaufen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Auto beschädigt

Ein Vandale hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Pkw beschädigt, der vor einer Garage im Langenbachweg in Bonndorf abgestellt war. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Überlingen

Brand im Hobby-Keller

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand am Montag gegen 14 Uhr bei einem Brand im Keller eines Wohnhauses im Herrmann-Hoch-Weg. Ursächlich für das Feuer dürfte ein technischer Defekt in einem Modellflugzeug-Akku gewesen sein. Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen war mit fünf Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften am Einsatzort. Verletzt wurde beim Brand glücklicherweise niemand.

Meersburg

Ölspur - Motorradfahrer stürzt

Glück im Unglück hatte ein 48 Jahre alter Motorradfahrer, als er am Montag gegen 14.45 Uhr auf der K 7749 zwischen Ahausen und Baitenhausen gestürzt ist. Der Zweiradfahrer war mit seiner Maschine in Richtung Meersburg unterwegs, als er in einer Linkskurve aufgrund einer Öl- oder Betriebsstoffspur auf der Fahrbahn ins Rutschen kam. Er stürzte und rutschte mehrere Meter über den Asphalt. An seinem Motorrad entstand Sachschaden, der 48-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Hinweise zum Verursacher der etwa 150 Meter langen Fahrbahnverschmutzung nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

