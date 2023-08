Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der L 196 zwischen Schwenningen und Hausen im Tal ereignet hat. In einer Rechtskurve musste der 20 Jahre alter Fahrer eines Kia eigenen Angaben zufolge Niesen, wobei er offensichtlich auf die Gegenfahrbahn lenkte. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Während der 31-jährige Lkw-Fahrer lediglich leicht verletzt wurde, erlitt der Unfallverursacher schwerere Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten wurden durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis gegen 19 Uhr gesperrt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle eingesetzt.

Meßkirch

Kasse an Hofladen aufgebrochen

Einen dreistelligen Euro-Betrag haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Hofladen gestohlen. Die Täter brachen in Leitishofen die Geldkassette des Selbstbedienungsladens auf und flüchteten. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Mengen

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Mit einem Pkw ist am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr ein Rennradfahrer in der Mittleren Straße kollidiert. Der 45-Jährige fuhr verbotenerweise entlang einer Baustelle in der Hauptstraße und übersah beim Einfahren in den Kreuzungsbereich eine Opel-Fahrerin, die in Richtung Ennetach unterwegs gewesen ist. Der Radler stürzte in der Folge über die Motorhaube und verletzte sich leicht, er musste vor Ort jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Während der Sachschaden am Rennrad auf rund 200 Euro geschätzt wird, beläuft sich dieser am Pkw auf rund 2.000 Euro.

Bad Saulgau

Ohne Führerschein unterwegs

Ohne Führerschein war ein 31 Jahre alter Audi-Fahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagnachmittag in der Platzstraße gestoppt haben. Bei der Verkehrskontrolle konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen, weshalb er seinen Pkw stehen lassen musste. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Weil er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste der 31-Jährige einen dreistelligen Euro-Betrag zur Sicherung des Verfahrens hinterlegen.

Pfullendorf

E-Scooter ohne Versicherungsschutz genutzt

Weil sie lediglich das Versicherungskennzeichen des vergangenen Jahres an ihrem E-Scooter angebracht hat, kommt auf eine 23-Jährige eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Die Frau fuhr am Montag gegen Mittag in der Franz-Xaver-Heilig-Straße mit ihrem elektrischen Roller an einer Polizeistreife vorbei, als dieser das grüne Kennzeichen auffiel. Bereits zum März dieses Jahres hätte sie die Versicherung für das laufende Jahr verlängern lassen müssen. Ihr Gefährt musste sie im Anschluss an die Kontrolle schieben.

