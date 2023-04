Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Einfamilienhaus - Tresor gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von Montag (3.4.23) bis Ostermontag (10.4.23) drangen Unbekannte, durch Einschlagen einer Fensterscheibe, in der ersten Etage, in ein Einfamilienhaus an der Zahnstraße ein.

Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten aus dem Keller einen Wandtresor, den sie gewaltsam aus dem Mauerwerk brachen.

Anschließend verließen sie das Einfamilienhaus mit dem Tresor über ein rückwärtig gelegenes Fenster im Erdgeschoß, welches sie zuvor komplett aus der Verankerung hoben.

In dem Tresor befand sich Schmuck, darunter mehrere wertvolle Armbanduhren.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatzeit (3.4.23, 4 Uhr bis Ostermontag, 15.45 Uhr) verdächtige Beobachtungen im Bereich der Zahnstraße gemacht haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 02841-1710 bei der Polizeiwache Moers zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell