Kreis Wesel (ots) - Die Kreispolizeibehörde Wesel kontrollierte am Karfreitag, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 02.00 Uhr, insgesamt 240 Fahrzeuge. Unter dem Motto "Rot gegen Raser", führten Polizistinnen und Polizisten im gesamten Kreisgebiet gezielte Kontrollen durch. Da sich in vielen Städten landes - und bundesweit die Tuningszene den Feiertag zum "Carfreitag" zu ...

mehr