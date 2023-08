Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch / Rohrdorf

Radfahrer fährt gegen Hauswand

Erhebliche Kopfverletzungen hat sich ein 27 Jahre alter Fahrradfahrer zugezogen, der am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Heudorfer Straße gegen eine Hauswand geprallt ist. Offensichtlich aufgrund von nicht funktionstüchtigen Bremsen wurde der Radler auf der abschüssigen Feldherrnstraße immer schneller, sodass er beim Rechtsabbiegen auf die Heudorfer Straße nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Wand fuhr. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Sigmaringen

Zeugin meldet alkoholisierten Autofahrer

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise hat eine Zeugin der Polizei am Dienstagabend einen Toyota-Fahrer gemeldet, der in der Anton-Günther-Straße unterwegs war. Der 64 Jahre alte Autofahrer setzte immer wieder den Blinker und fuhr Schlangenlinien, bis ihn die verständigten Beamten schließlich stoppten. Nachdem ein Alkoholtest deutlich über 0,5 Promille ergab, musste der Mann seinen Pkw stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf den 64-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Sigmaringen

Mann nach Schlägerei in Gewahrsam

Nach einer Schlägerei im Bereich eines Einkaufzentrums in der Georg-Zimmerer-Straße hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 21.15 Uhr wurde dem örtlichen Polizeirevier eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mitgeteilt, wobei die Beteiligten bereits davongerannt seien. Vor Ort gab ein 17-Jähriger gegenüber den Beamten an, von drei Personen angegangen worden zu sein. Hierbei habe er einen oder mehrere Schläge abbekommen und sei hierdurch gestürzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Im Rahmen der weiteren Abklärungen konnte ein Tatverdächtiger im Nahbereich aufgegriffen werden. Weil dieser mit rund zwei Promille stark alkoholisiert war, wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen. Die Nacht musste er auf dem Polizeirevier verbringen. Gegen den ebenfalls 17-Jährigen sowie die beiden weiteren noch unbekannten Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Gegenstand der weiteren polizeilichen Überprüfungen sind auch die Hintergründe und die Beteiligung der einzelnen Personen an der Tat.

Pfullendorf

Unbekannter hinterlässt hohen Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Sattelzug hinterlassen, der zwischen Montag gegen 17 Uhr und Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr im Industriegebiet Hesselbühl abgestellt war. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken oder beim Rangieren touchierte ein größeres Fahrzeug den Actros, anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 07552/2016-0 entgegengenommen.

Pfullendorf

Polizei bittet nach Verkehrsunfall um Hinweise auf Unfallbeteiligten

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Elektronikmarkts in der Otterswanger Straße erbittet sich der Polizeiposten Pfullendorf Hinweise auf einen Unfallbeteiligten. Im Begegnungsverkehr streiften sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein Audi A3 sowie ein dunkelblauer Lieferwagen, wobei zumindest rund 500 Euro Sachschaden entstand. Der Fahrer des Lieferwagens fuhr im Anschluss an die Kollision jedoch einfach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den dunkelblauen Lieferwagen und dessen Fahrer nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell