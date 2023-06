Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach schwerem Unfall zwischen Radfahrern gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Mittwoch (14.06.2023) ereignete sich gegen 07.00 Uhr in der Holzgartenstraße in Bietigheim-Bissingen ein Unfall zwischen einem 53 Jahre alten Radfahrer und einem noch unbekannten vermutlich Jugendlichen, der in einer Gruppe Radfahrender unterwegs war. Der 53-Jährige war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ihm zwischen dem Dreschschuppen und dem Bad am Viadukt die Gruppe entgegenkam. Aus noch unbekannter Ursache machte der Jugendlichen, der zunächst mittig gefahren war, einen Schlenker nach links auf die Fahrbahnseite des 53-Jährigen. Dieser führte hierauf eine Vollbremsung durch, worauf er über seinen Lenker auf den Asphalt katapultiert wurde. Mutmaßlich verlor der 53-Jährige, der einen Helm trug, das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, fand er sich sitzend auf einer Mauer bei einem Restaurant wieder. Er hatte schwere Verletzungen erlitten und ließ sich von seiner Frau in ein Krankenhaus bringen. Sonst befand sich niemand mehr vor Ort. Die Vekehrspolizeinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen und insbesondere die jugendlichen Radfahrenden.

