Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: KORREKTUR zur Meldung vom 16.06.2023 von 20.28 Uhr: Hemmingen: Brand in Metallverarbeitungsbetrieb

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (16.06.2023) kam es im Untergeschoss eines Betriebes in der Dieselstraße in Hemmingen zu einem Brand, bei dem letztlich mehr als 80 Wehrleute der Feuerwehren Asperg, Ditzingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen und Ludwigsburg mit rund 20 Fahrzeugen eingesetzt waren (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5536397). Anders als am Freitag vermeldet wurde, verfügt die Firma über keine galvanischen Anlagen oder Schmelzöfen.

Vermutlich kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Schmorbrand in einem Verteilerschrank des Pumpenwerks, das die Induktionshärteanlagen mit Kühlwasser speist. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwei Luftumwälzöfen in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten den Brand jedoch zügig löschen, so dass sich dieser nicht weiter ausbreitete. Derzeit ist der entstandene Sachschaden noch nicht bezifferbar. Das Unternehmen kann seine Produktion trotz des Schmorbrandes fortführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell