Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 55.000 Euro in Plastiktüten sichergestellt

Clearingverfahren wegen Anhaltspunkten für Geldwäsche eingeleitet

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim / BAB 30 (ots)

Bei einer Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze haben Beamte der Bundespolizei rund 55.000 Euro sichergestellt. Bei einem 53-jährigen türkischen Kaufmann bestehen Anhaltspunkte für Geldwäsche. Es wurde ein Clearingverfahren eingeleitet.

Der 53-Jährige war am späten Dienstagabend mit seinem Auto über die BAB 30 aus den Niederlanden eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde der PKW kurz nach 22 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Waldseite Süd angehalten und von Bundespolizisten kontrolliert.

Die Frage ob er Waffen oder Betäubungsmittel mitführe, verneinte der 53-jährige Türke. Er gab aber an, rund 30.000 Euro Bargeld dabeizuhaben. In zwei Plastiktüten im Kofferraum sowie seiner Jacke fanden die Bundespolizisten mehrere Geldbündel von zusammen rund 55.000 Euro. Die Frage warum er das Geld nicht einfach über eine Bank überwies, wurde in der Nacht nicht mehr geklärt.

Aufgrund der Anhaltspunkte für Geldwäsche wurde das Bargeld sichergestellt und dem Zoll übergeben. Der 53-Jährige durfte anschließend weiterreisen. Im Rahmen eines Clearingverfahrens soll jetzt die Herkunft und der Verwendungszweck des Geldes geklärt werden.

Die weiteren Clearingmaßnahmen hat die zuständige Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe beim LKA NRW übernommen, welche sich aus dem Zollfahndungsamt Essen und der Polizei Nordrhein-Westfalen zusammensetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell