Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Sattelzugmaschine brennt vollständig aus

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet eine Sattelzugmaschine, die im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens im Gröninger Weg in Kornwestheim stand, am Montag (19.06.2023) gegen 17.00 Uhr in Brand. Die Sattelzugmaschine war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Zwei 68 und 52 Jahre alte Männer, die im Bereich eines Feldes landwirtschaftliche Arbeiten ausführten, zu denen sie den Sattelzug benötigten, bemerkten plötzlich Rauch, der aus dem Motorraum des LKW aufstieg. Ein 18-Jähriger, der sich auf dem nahegelegenen Bauernhof befand, bemerkte das Feuer ebenfalls und eilte mit mehreren Feuerlöschern zu den Männern. Gemeinsam versuchten sie den Brand zu löschen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim und die Feuerwehr Ludwigsburg rückten mit insgesamt 34 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen aus. Sie konnten die in Vollbrand stehende Sattelzugmaschine schließlich löschen. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell