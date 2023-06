Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht dringend Zeugen nach Vorfall am 2.Mai im Bietigheimer Forst

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag, den 2.Mai 2023, kam es gegen 18.15 Uhr zu mehreren Straftaten, die ein polizeibekannter 48 Jahre alter Mann im Bietigheimer Forst zum Nachteil von vier Joggerinnen verübte. Die vier Frauen im Alter zwischen 35 und 57 Jahren hatten sich auf dem Parkplatz zum Joggen verabredet und trafen dort auf den 48-Jährigen, der sich in seinem Wohnmobil aufhielt. Er betrieb einen Generator und ließ laute Musik laufen. Eine der Sportlerinnen bat ihn, den Generator auszuschalten, worauf der 48-Jährige sofort aggressiv reagierte und die Frauen auf das Übelste beleidigte. Als sie anschließend in den Wald hineinjoggten, verfolgte der Täter sie auf einem Fahrrad und beleidige sie weiterhin. Die 35-jährige Joggerin versuchte er mit seinem Fahrrad zu bewerfen, nachdem diese ihn laut aufgefordert hatte, dass er die Gruppe in Ruhe lassen solle. Sie konnte jedoch ausweichen. Im weiteren Verlauf kamen drei weitere noch unbekannte Zeugen hinzu. Hierauf wollten die Joggerinnen zurück zum Parkplatz gehen. Währenddessen fuhr der 48-Jährige mit seinem Fahrrad auf die 35 Jahre alte Frau zu. Mutmaßlich soll einer der drei Zeugen eingegriffen haben, indem er dem 48-Jährigen einen Schubs gab, so dass dieser zu Fall kam, bevor er die Frau erreichen konnte. Das Fahrrad schlitterte letztlich noch gegen sie, so dass sie hierdurch leichte Verletzungen erlitt. Die hinzugerufene Polizei konnte den 48-Jährigen, der einen Atemalkoholwert von rund 2,5 Promille hatte, noch vor Ort vorläufig festnehmen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, bittet nun dringend darum, dass sich die drei Zeugen und insbesondere die Person, die mutmaßlich aktiv eingriff, melden bzw.meldet.

