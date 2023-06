Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: versuchter Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Sonntags (18.06.2023) versuchte ein noch unbekannter Täter in eine Halle der Freiwilligen Feuerwehr Herrenberg in der Straße "Gänsbergring" in Gültstein einzudringen. Hierzu schlug er ein Fenster des Hallentors ein. Mutmaßlich wurde jedoch nichts entwendet. Es entstand ein etwa dreistelliger Sachschahden. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

