Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Rentner fällt auf falsche Polizeibeamte herein

Ludwigsburg (ots)

Ein 78-jähriger Mann aus dem Sindelfinger Stadtteil Maichingen fiel am vergangenen Samstag (17.06.2023) Betrügern mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" zum Opfer. Der Senior wurde von einem noch unbekannten Anrufer kontaktiert, der sich als Polizeibeamter ausgab und dem 78-jährigen vorgaukelte, Einbrecher hätten es auf sein Hab und Gut abgesehen. In einem über zwei Stunden dauernden Telefonat veranlasste der noch unbekannte Betrüger sein Opfer, einen angeblichen Europol-Beamten in die Wohnung zu lassen und diesem Bargeld und Wertsachen in fünfstelligem Wert auszuhändigen, die angeblich beim Polizeirevier Sindelfingen sicher verwahrt werden sollten. Außerdem sollte sich der 78-Jährige auf Anweisung des Anrufers in einem Zimmer einschließen, während der angebliche Europol-Mitarbeiter in der Wohnung warten und die vermeintlichen Einbrecher festnehmen werde. Nachdem der Unbekannte die Wohnung des Rentners wieder verlassen hatte, schöpfte dieser Verdacht und kam persönlich zum Polizeirevier Sindelfingen, wo der Betrug auffiel. Der unbekannte Mann, der sich in der Wohnung des Opfers aufgehalten hatte, wurde als etwa 180 cm groß und von kräftiger, muskulöser Statur beschrieben. Er hatte dunkle Haare und war bekleidet mit einem grauen T-Shirt mit Aufschrift auf der Brust sowie einer langen, dunklen Hose.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell