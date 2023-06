Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nachtrag zu Pressemitteilung von Donnerstag (15.06.2023), 15.40 Uhr:

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: PKW macht sich auf Parkplatz selbstständig - zwei Verletzte

Wie wir am Donnerstagvormittag (15.06.2023) berichteten, war es am Mittwoch (14.06.2023) gegen 18.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen zu einem Unfall gekommen (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5534798).

Die zunächst schwer verletzte 83 Jahre alte Frau erlag am Samstag (17.06.2023) in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

