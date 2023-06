Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: PKW macht sich auf Parkplatz selbstständig - zwei Verletzte

Eine leicht verletzte und eine schwer verletzte Frau sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch (14.06.2023) gegen 18.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen ereignete. Eine 42 Jahre alte Ford-Lenkerin hatte ihren PKW kurz zuvor auf dem Parkplatz abgestellt, diesen aber vermutlich nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen abgesichert. Als zwei 80 und 83 Jahre alte Frauen über den Parkplatz gingen, rollte der Ford plötzlich rückwärts in Richtung der Fußgängerinnen und erfasste sie. Anschließend bewegte sich der PKW weiter über die Friedrich-Ebert-Straße und prallte letztlich noch gegen einen geparkten Skoda. Die 80-Jährige erlitt leichte Verletzungen, während die 83 Jahre alte Frau mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2.500 Euro.

