Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: 50-Jährige alkoholisiert mit getuntem Fahrrad unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend (14.06.2023) kam es gegen 21.30 Uhr im Parkweg in Möglingen aus noch ungeklärten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 50-Jährigen und einem 19-Jährigen. Hierbei wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass der 50-Jährige, der stark unter Alkoholeinfluss zu stehen schien, zuvor mit einem Fahrrad unterwegs war. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,0 Promille. Bei näherer Betrachtung seines Fahrrades fiel auf, dass dieses nachträglich mit einem Motor sowie einem Gashebel versehen worden war, sodass dieses auch ohne Muskelkraft fortbewegt werden kann. Da es sich durch diese Veränderung um ein Kraftfahrzeug handelt, welches eines Kennzeichens bedarf, liegt ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt und der 50-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er muss nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell