POL-LB: Asperg: Rathaustür beschädigt

Zwischen Dienstag (13.06.2023) 21.30 Uhr und Mittwoch (14.06.2023) 06.30 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter am Marktplatz in Asperg sein Unwesen. Der Unbekannte schmetterte vermutlich einen Stein gegen die Eingangstür des Rathauses, wodurch die äußere Scheibe zu Bruch ging. Die Tür blieb funktionsfähig, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 1500170 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, beim Polizeiposten Asperg zu melden.

