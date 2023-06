Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsvorgang auf der L 1127

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Verkehrsteilenehmende, die am Dienstag (13.06.2023) gegen 19.00 Uhr auf der Landesstraße 1127 zwischen Affalterbach und Marbach am Neckar Zeugen eines gefährlichen Verkehrsvorganges zwischen einem Renault und einem VW wurden. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen dürfte ein 35 Jahre alter VW-Lenker einen 23-jährigen Renault-Fahrer sowie einen weiteren Verkehrsteilnehmer überholt und ausgebremst haben. Möglicherweise ging diesem Manöver bereits eine Provokation zwischen den beiden PKW-Lenkern voraus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell