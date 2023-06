Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mercedes zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die ein noch unbekannter Täter am Dienstag (13.06.2023) zwischen 08.15 Uhr und 12.20 Uhr in der Bogenstraße in Kornwestheim verübte. Der Unbekannte zerkratzte einen Mercedes, der auf einem Parkplatz eines Sportzentrums abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

