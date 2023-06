Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 - Leonberg: Unfall im Engelbergtunnel sorgt für Stau

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (13.06.2023) kam es gegen 07.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 im Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem VW. Während der Lkw aus Richtung Karlsruhe kommend den mittleren Fahrstreifen befuhr, war der VW aus Richtung München kommend auf dem rechten unterwegs. Mutmaßlich, da der 26-jährige VW-Lenker verbotswidrig rechts an dem Lkw vorbeifuhr, übersah der 29 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs den VW, als er auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, durch welche der VW ins Schleudern geriet und links mit einer Betonbegrenzung kollidierte. Die Begrenzung wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn, die baustellenbedingt in Richtung Stuttgart führt, geschoben. Diese Fahrspur musste in der Folge bis etwa 10.00 Uhr gesperrt werden. In beide Fahrtrichtung bildeten sich mehrere Kilometer lange Staus. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.500 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

