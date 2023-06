Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht mit hohem Sachschaden auf der Bergstraße- Polizei bittet um Hinweise (11.06.2023)

Tuttlingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.30 Uhr, auf der Bergstraße gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen auf Höhe der Hausnummer 11 am Straßenrand geparkten silberfarbenen Mercedes C 220 an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und sucht Zeugen zum Hergang.

