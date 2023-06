Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall im Kreuzungsbereich- ein schwer verletzter Motorradfahrer (10.06.2023)

Denkingen (ots)

Bei einem Unfall am späten Samstagnachmittag auf der Kreuzung der Hauptstraße und der Straße "Hintere Gasse" ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine 61-jährige Renault- Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Rathaus unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in die Straße "Hintere Gasse" ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 58 Jahre alten Fahrer einer Triumph Tiger, der auf der Hauptstraße von Aldingen kommend in Richtung Gosheim fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den am Renault entstandenen Schaden auf eine Höhe von etwa 4.500 Euro und den an der Triumph auf rund 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Autofahrerin Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,9 Promille bestätigte den Verdacht der Polizisten. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Sie wird sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

