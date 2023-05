Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - BMW aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Ruthe - (jb) Erneut kam es in Sarstedt zu einem Aufbruch eines Fahrzeugs der Marke BMW. Zwischen Donnerstag, 14.00 Uhr und Freitag, 21:00 Uhr stand der Pkw in einer Hofeinfahrt in der Straße Hopfenberg. In dieser Zeit schlugen der oder die Täter eine Fensterscheibe des BMW's ein und bauten Fahrzeugteile aus dem Innenraum aus, die sie entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 ihre Beobachtungen mitzuteilen.

