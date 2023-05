Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bein gestellt oder gestolpert? - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 24.05.2023 ging ein 11-jähriger Junge zur Bushaltestelle Bohlweg und überquerte die Ampel bei der Andreas-Passage. Beim Überqueren der Straße habe er einen älterer Mann fußläufig überholt, der ihm anschließend ein Bein gestellt habe. Der Junge sei gestürzt und hätte sich an einer Hand und an einem Knie verletzt. Eine Frau, die die Situation bemerkt habe, habe den Mann angesprochen. Er habe ihr sinngemäß gesagt, dass der Junge ihm vor die Füße gelaufen sei. Auch ein anderer Passant habe den älteren Herrn angesprochen, dem er ebenfalls geantwortet haben soll, dass der Junge ihm vor die Füße "gelatscht" sei. Im Anschluss sei er in Richtung Museum gegangen.

Der ältere Herr sei laut Aussagen des Jungen ca. 55 Jahre alt, trug eine blau- weiße Nike-Cape. Außerdem habe er einen weiß- grauen Schnurrbart gehabt.

Die Ermittler suchen die beiden Personen, die den älteren Herren angesprochen haben sowie weitere Zeugen, die etwas zum dem Ablauf sagen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

