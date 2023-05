Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruchdiebstahl in zwei BMW

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (ep) In der Nacht von Mittwoch (24.05.2023) 18:30 Uhr, auf Donnerstag (25.05.2023) 05:40 Uhr, kommt es im Bereich der Triftstraße und der Straße Heinrich-Bormann-Ring zu zwei Einbruchdiebstählen in PKW der Marke BMW. Bei beiden Taten wurden Fensterscheiben eingeschlagen, um in die BMW einzudringen. Im Anschluss wurden Teile aus dem Innenraum ausgebaut. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 15650 Euro. Zeugen, die verdächtige Fahrzeug oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 ihre Beobachtungen mitzuteilen.

