POL-HI: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 23.05.2023, wurde ein Mann bei dem Versuch, zwei Dosen Energie-Drinks zu stehlen, ertappt. Bei der anschließenden polizeilichen Aufnahme verhielt sich der Mann sehr unkooperativ und beleidigte die eingesetzten Beamten. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann gegen 16:15 Uhr in einem Supermarkt in der Wallstraße in Hildesheim auf und wurde dabei beobachtet, wie er zwei Dosen erst in der Hand hatte und dann ...

