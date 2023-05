Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bargeld aus Jackentasche gestohlen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 23.05.2023, entwendete eine unbekannte Person aus der Jackentasche eines Mannes einen Briefumschlag mit Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Ehepaar aus Hildesheim mit einem Fahrzeug in die Innenstadt, um ein Bankinstitut aufzusuchen. Sie stellten ihren Pkw in der Judenstraße Ecke Scheelenstraße gegen 10:10 Uhr ab. Der Mann lief anschließend zu seiner Bank und hob einen Geldbetrag ab. Im Anschluss ging er direkt zu seinem Fahrzeug zurück, indem seine Frau wartete. Noch bevor er einsteigen konnte, wurde er von zwei unbekannten Frauen angesprochen, die ihn in ein Gespräch verwickelten und ablenkten. In unmittelbarer Nähe hielt sich ein Mann auf, der vermutlich zu den Frauen gehörte und die Ablenkung ausnutzte und den Briefumschlag aus der Jacke entwendete. Nach kurzer Zeit beendeten die Frauen das Gespräch und gingen in Richtung Schuhstraße. Erst dann stellte der Senior fest, dass der Umschlag mit dem Bargeld verschwunden war.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Taschendiebstahl von zwei Frauen und einem Mann begangen wurde.

Die Frauen konnten wie folgt beschrieben werden:

dunkle Haare

südländische Erscheinung

ca 165 cm groß

Zeugen, die zu dem Tatgeschehen oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell