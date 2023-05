Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ladendieb ohne Ausweis

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 23.05.2023, wurde ein Mann bei dem Versuch, zwei Dosen Energie-Drinks zu stehlen, ertappt. Bei der anschließenden polizeilichen Aufnahme verhielt sich der Mann sehr unkooperativ und beleidigte die eingesetzten Beamten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann gegen 16:15 Uhr in einem Supermarkt in der Wallstraße in Hildesheim auf und wurde dabei beobachtet, wie er zwei Dosen erst in der Hand hatte und dann verschwinden ließ. Die Mitarbeiter gingen davon aus, dass er sich die Dosen eingesteckt hatte. Aus diesem Grund wurde er, nachdem er an der Kasse nur ein Brötchen bezahlte, von einem Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert, die Energie-Drinks herauszugeben. Die Mitarbeiter riefen dann die Polizei, die kurz darauf erschien und den Ladendieb mehrfach aufforderte, sich auszuweisen. Dieser Aufforderung kam er nur widerwillig nach. Nachdem ihm dann noch mitgeteilt wurde, dass er nun Hausverbot hat, wurde er ungehalten und beleidigte die Polizeibeamten. Zudem sagte er mehrfach stark gestikulierend, dass er einem Beamten schlagen würde. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht. Erst dann beruhigte er sich.

Es wurden mehrere Verfahren u.a. wegen Ladendiebstahl und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell