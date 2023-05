Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Motorradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Sarstedt, B6 (jb) - Am 23.05.2023, um 17:30 Uhr ereignete sich auf der B6 an der Kreuzung Nullpunkt ein Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Motorradfahrer und einem 38-jährigen Mitsubishifahrer aus Sarstedt. Beide standen an der Ampel aus Hannover kommend und wollten nach rechts in Richtung Breslauer Str. abbiegen. Nach dem Anfahren bremste der Motorradfahrer plötzlich stark ab, so dass der Sarstedter auf das Motorrad auffuhr. Hiernach gab der Motorradfahrer Gas und flüchtete in Richtung Heisede. Da am Unfallort eine Kennzeichenhalterung für ein Motorrad gefunden wurde, jedoch kein Kennzeichen, besteht der Verdacht, dass dieser ohne Zulassung fuhr und somit das Fahrzeug vermutlich nicht versichert war. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden von ca. 750EUR. Personen, die Hinweise auf den geflüchteten Motorradfahrer geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell