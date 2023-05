Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, OT Schliekum - Versuchter Einbruch in einen Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Schliekum, Calenberger Straße (mak). Im Zeitraum vom 22.05.2023, 22:00 Uhr, bis zum 23.05.2023, 09:00 Uhr, kommt es in der Calenberger Straße zu einem versuchten Einbruch in einen verschlossenen weißen Pkw der Marke BMW. Dabei ist durch die bislang unbekannte Täterschaft ein Fenster vom Pkw beschädigt worden. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

