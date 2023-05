Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Eine unbekannte Person stahl einer 31-jährigen Nordstemmerin am 23.05.23 gg. 15.20 Uhr ihre Handtasche, die sie kurzzeitig in einem Schuhgeschäft in der Straße Lange Maße aus den Augen gelassen hatten. Diese grau/grüne Handtasche der Marke Liebeskind entsorgte die unbekannte Person in einem nahen Bekleidungsgeschäft. Jedoch nahm sie vorher die Geldbörse heraus, in der sich Bargeld, Ausweise und EC-Karten befanden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter oder der Täterin. Tel.: 05066/0850.

