Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0302 --Öffentlichkeitsfahndung nach falschem Polizisten--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn, OT Horn, Berckstraße

Zeit: 28.02.2023 13:00 - 14:00 Uhr

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit Fotos nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Unbekannte hatten Ende Februar bei einer 86 Jahre alten Frau angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Bei diesem Telefonat gaben die Täter an, dass sie einen Betrüger festgenommen hätten, der einen Zettel mit dem Namen der Frau bei sich trug. Zudem sei ein weiterer Komplize auf der Flucht. Um das Vermögen der 86-Jährigen zu schützen, sollte sie ihr Bargeld sowie ihre EC-Karte mit der PIN-Nummer an einen Polizisten übergeben. Ein unbekannter Mann tauchte wenig später vor ihrer Tür auf und die Frau übergab ihre EC-Karte. Später hob er Geld in einer Filiale im Ortsteil Horn in der Berckstraße ab.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes in der Bankfiliale führten, fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern nach ihm und fragen: "Wer kann Angaben zu dem Mann auf den Fotos machen, wer erkennt ihn wieder?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell