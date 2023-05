POL-HB: Nr.: 0300 --Mann mit abgebrochener Flasche verletzt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Neukirchstraße Zeit: 15.05.23, 2.15 Uhr Bislang noch unbekannte Einbrecher verschafften sich am Wochenende Zutritt zu Büros einer Kirchengemeinde in Findorff. Dabei erbeuteten sie die Kollekte von einem Konfirmationsgottesdienst am Sonntag. Die Polizei sucht nach Zeugen. In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte in das Gemeindebüro der Martin-Luther-Gemeinde Findorff ...

