POL-HB: Nr.: 0301 --Öffentlichkeitsfahndung nach Betrüger

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Georg-Bitter-Straße Zeit: 22.05.2022 , 12:15 - 12:16 Uhr

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit Fotos nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Der Unbekannte hatte im Mai 2022 einen 88-Jährigen in einer Bankfiliale Geld gestohlen. Der Tatverdächtige lenkte den Senior ab und gelangte so an seine EC-Karte. Zuvor spähte er die PIN-Nummer aus, indem er den Senior bei der Eingabe der PIN beobachtete. Während der Mann noch am Geldautomaten stand, entfernte sich der Unbekannte und hob am nebenstehenden Geldautomaten einen vierstelligen Betrag ab.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes führten, fahnden die Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern nach ihm und fragen: "Wer kann Angaben zu dem Mann auf den Fotos machen, wer erkennt ihn wieder?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

