Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN/Wendhausen (hep): Im Zeitraum von Mo., 22.05.2023, 16:00 Uhr bis Di. 23.05.2023, 06:20 Uhr, wurde der Pkw Opel Astra des Geschädigten in der Straße Am Unsinnbach durch einen unbekannten Täter beschädigt. Dabei wurde der Lack der Fahrzeugtüren mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden dürfte in einem mittleren dreistelligen Bereich liegen. Hinweise zu dieser Tat bzw. die Wahrnehmung verdächtiger Personen melden sie bitte unter ...

