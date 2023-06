Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen

Landkreis Konstanz) Zeugen nach Unfallflucht gesucht (10.06.23)

(Orsingen-Nenzingen / Landkreis Konstanz) Zeugen nach Unfallflucht gesucht (10.06.23) (ots)

Eine 18-jährige Radfahrerin befuhr am Samstag, 19:15 Uhr in Nenzingen in der Stockacher Straße den Geh- und Radweg von der Ortsmitte in Richtung Eigeltingen, als die Führerin einer dunklen Limousine aus der Einfahrt zwischen einem Pizzaservice und Rathaus in die Stockacher Straße einfuhr. Dabei übersah die Autofahrerin die von links kommende Radfahrerin, so dass es zur leichten Kollision beider Beteiligten kam und die Zweiradfahrerin leicht am Bein verletzt wurde. Die ca. 40 bis 50- jährige Autofahrerin mit blonden, schulterlangen Haaren erkundigte sich kurz nach dem Wohlbefinden der Unfallgegnerin und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter 07771/93910 in Verbindung zu setzen.

