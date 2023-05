LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Dingelstädt (ots) - Am 28.05.2023 in der Zeit vom 08:45 bis 09:45 Uhr wurde in der Musserstraße in Dingelstädt ein geparkter PKW Hyundai durch ein unbekanntes Fahrzeug an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de ...

