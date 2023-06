Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Mehrere Autos auf Parkplatz beschädigt (06./07.06.2023)

Engen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstagabend, 22 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6 Uhr, mehrere auf einem Parkplatz in der Hegaustraße stehende Autos beschädigt. Die Täter schlugen an einem weißen Mercedes Sprinter die beiden rechten Seitenscheiben, an einem grünen BMW und einem blauen Mercedes ML die Frontscheibe, an einem silbernen VW Polo und einem Mercedes ML die hinteren Seitenscheiben und an einem weiteren Mercedes der C-Klasse eine Dreiecksscheibe ein. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0, entgegen.

