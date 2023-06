Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Junger Mann kommt mit Kleinkraftrad von der Fahrbahn ab (08.06.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein junger Mann ist am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 6174 zwischen Bonndorf und Ludwigshafen mit einem Kleinkraftrad von der Fahrbahn abgekommen und verletzt worden. Gegen 19 Uhr war ein 27-Jähriger mit einem Honda Kleinkraftrad auf der K6174 von Bonndorf in Richtung Ludwigshafen unterwegs. In einer Linkskurve kam der Zweiradfahrer nach rechts von der Straße ab und stürzte in die dortige Böschung. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An der Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell