POL-KN: (Konstanz) Roter Ferrari Spider flüchtet rücksichtslos vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen (06.06.2023)

Konstanz (ots)

Ein roter Ferrari Spider ist in der Nacht auf Dienstag durch rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen und vor der Polizei geflüchtet. Gegen kurz vor ein Uhr fiel den Beamten der rote Ferrari Spider 488 im Bereich des Bahnhofs aufgrund extrem lauter Motorengeräusche und fehlendem vorderen Kennzeichen auf. Daraufhin sollte eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden, der sich der Fahrer des Sportwagens jedoch durch Flucht entzog. Der Unbekannte fuhr in der Folge mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Mainaustraße in Richtung Egg. Dabei überholte er zwei bislang unbekannten Autofahrer und überfuhr im Bereich Salzberg für etwa 20 Meter den Gehweg im Gegenverkehr. Kurze Zeit später konnte der Ferrari auf dem Parkplatz des Unisportgeländes festgestellt werden. Der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen und andere Personen, denen der rote Ferrari, an dem hinten ein TG-Kennzeichen angebracht war, im Bereich des Bahnhofs oder anschließend durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten aufgefallen ist und insbesondere die Fahrer der beiden Autos, die durch den Sportwagen überholt worden sind, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

