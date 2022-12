POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.12.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit Trunkenheit++Schaden-SMS++Zeugen nach Zusammenstoß gesucht++

Leer - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 27.12.2022 befuhren Einsatzkräfte der Polizei Leer den Einbahnstraßenbereich, in vorgesehener Richtung, auf der Heisfelder Straße in Richtung Stadtmitte, als ihnen dort ein Pkw verbotswidrig entgegenkam. Als die Einsatzkräfte der Fahrzeugführerin Haltesignale über den Streifenwagen gaben, versuchte diese, sich durch Flucht einer möglichen Kontrolle zu entziehen. Dabei kam sie in Höhe der Edzardstraße alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, zerstörte einen dortigen Telefonkasten und beschädigte zudem noch einen parkenden Pkw. Bei der anschließenden Überprüfung der 34-jährigen Frau aus Großefehn wurde ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille festgestellt. Zum Zwecke weiterer polizeilicher Maßnahmen sollte die Verursacherin zur Dienststelle verbracht werden, worauf sie mit Gewalt reagierte und einen Polizeibeamten leicht an der Hand verletzte. Auf der Dienststelle leistete die Frau erneut Widerstand und trat um sich. Daher wurde die Frau in Gewahrsam genommen. Sie muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

Landkreis Leer - Schaden-SMS

Immer wieder werden sogenannte Schaden-SMS durch unbekannte Täter verschickt. In diesen Mitteilungen werden Personen aufgefordert, einen Link anzuklicken. In der Regel wird ein Vorwand genannt, damit der Link auch unbedingt angeklickt wird. Dabei handelt es sich entweder um eine Paket-Ankündigung, eine angeblich wichtige Kontoklärung oder eine angebliche Rechnung. In einem aktuellen Fall wurde einem 56-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis Leer ein solcher Link via SMS auf sein Handy geschickt. In der Mitteilung wurde auf ein angebliches Schreiben verwiesen, mit dem Hinweis den mitgelieferten Link anzuklicken. In dem Link ging es dann um die Überweisung eines dreistelligen Betrages. In diesem Fall wurde der Betrugsversuch erkannt und abgebrochen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Links in SMS-Sendungen niemals aufgerufen werden sollen. Zudem sollte dort gestellten Forderungen auf keinen Fall entsprochen werden.

Emden - Zeugen nach Zusammenstoß gesucht Am 26.12.2022 wurde der Polizei Emden mitgeteilt, dass es gegen 14:50 Uhr an der Straße "An der Bonnesse" zu einem Unfall an dem dortigen Tankstellengelände gekommen sei. Ein 55-jähriger Mann aus Emden war mit seinem Fahrrad auf der Doktor-Erich-Brüggemann-Straße in Richtung "An der Bonnesse" unterwegs, als dort vom Tankstellengelände eine männliche Person mit einem Fahrrad herunterfuhr und den Weg des 55-jährigen gekreuzt habe. Dadurch seien die Männer mit den Fahrrädern zusammengestoßen und der 55-jährige gestürzt. Der andere Beteiligte setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort und kümmerte sich nicht um den verletzten Unfallgegner, der zudem einen Schaden am Vorderrad seines Fahrrades feststellte. Der flüchtende Unfallbeteiligte wird als kräftig und ca. 160 - 165 cm groß beschrieben. Bei dem Fahrrad des Flüchtigen, der während der Fahrt auch ein Bier konsumierte, soll es sich um ein Pedelec mit roten Fahrradtaschen gehandelt haben. Die Polizei Emden hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

