Pressemitteilung der PI Leer / Emden vom 26.12.2022

++ Sachbeschädigungen ++ Garagenbrand ++ Fund einer geringen Menge Betäubungsmittel ++ Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer ++ Versuchter Einbruch in einen Kellerraum - Person gestellt ++

Rhauderfehn - Sachbeschädigungen

In der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtstag kam es in Rhauderfehn zu zwei Sachbeschädigungen. In der Straße Untenende wurde die Verglasung der Haupteingangstür des General-Anzeigers beschädigt. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es in der Nacht bei einem Verbrauchermarkt in der Rhauderwieke. Auch hier wurde die Verglasung des Eingangsbereiches durch unbekannte Täter beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rhauderfehn zu melden.

Detern - Garagenbrand

Am Abend des 1. Weihnachtstages kam es gegen 21:40 Uhr zu einem Brand einer Garage. Der 56-jährige Bewohner entdeckte das Feuer in der Garage. Durch die Feuerwehr Detern, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Bewohner, ein 56-jähriges Ehepaar und die 14-jährige Tochter, blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50000 Euro.

Leer - Betäubungsmittelfund im Rahmen einer Verkehrskontrolle

Am 1. Weihnachtstag, gegen 19:30 Uhr, konnten Polizeibeamte des Streifendienstes Leer, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Gräfin-Theda-Straße, bei einem 29-jährigen Moormerländer eine geringe Menge Cannabis finden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Den Moormerländer erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Leer - Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Am Morgen des 2. Weihnachtstages kam es gegen 06:55 Uhr im Einmündungsbereich Logaer Weg und der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 26-jährigen BMW-Fahrerin und einem 38-jährigen Fahrradfahrer aus Leer zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin des BMW bog von der Ringstraße nach links in den Logaer Weg ab und stieß hierbei gegen den Radfahrer, der mit seinem unbeleuchteten Fahrrad den Logaer Weg in Richtung Julianenpark befuhr. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Am Pkw und am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Da sich das Fahrrad unter dem BMW verkeilt hatte, musste ein Abschleppunternehmen angefordert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei diesem einen Wert von 0,49 Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Emden - Versuchter Einbruch in Kellerraum - Person gestellt

Am Montag, 26.12.2022, gegen 01.00 Uhr, wurde in der Schnedermannstraße ein Mann (43) aus Emden in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses von einem Bewohner angetroffen. Der Mann wurde bis zum Eintreffen der Polizei am Verlassen des Kellers gehindert. Ein Teil der Verriegelung der Kellertür war von der Wand gerissen worden, wodurch die Tür geöffnet und der Kellerraum betreten werden konnte. Zu einem Diebstahl kam es nicht mehr, da der Mann vorher angetroffen wurde. Dieser stritt ab, die Kellertür aufgebrochen zu haben, konnte jedoch keine plausible Erklärung abgeben, warum er sich in dem Kellerraum aufhielt. Der Mann wurde angezeigt. Sachschaden: ca. 50 EUR

