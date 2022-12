Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung für die PI Leer/Emden für Sonntag, 25.12.2022

Leer (ots)

++Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat++Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und schwerem Sachschaden++

Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat

Emden - Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag haben bisher unbekannte Täter versucht, im Conrebbersweg an den Inhalt eines dortigen Zigarettenautomaten zu gelangen. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde versucht, den Automaten mit einem Knallkörper aufzusprengen. Der Automat wurde zwar schwer beschädigt, die Diebstahlssicherungen blieben jedoch intakt, so dass die Täter nicht an den Inhalt gelangen konnten. Personen, die weitere Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Leer - Am Samstag wurde gegen 10:40 Uhr ein Fahrradfahrer infolge eines Verkehrsunfalles leicht verletzt. Dieser (41 Jahre alt, in Leer wohnhaft) befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Bremer Straße in Richtung Papenburger Straße. Ein 25-jähriger Pkw-Führer aus Leer wollte von einem Grundstück der Bremer Straße rückwärts auf die Bremer Straße einbiegen und übersah hierbei den herannahenden Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer versuchte den Unfall zu vermeiden, bremste stark ab und kam infolge der nassen Fahrbahn zu Fall. Hierbei zog dieser sich Prellungen und Schürfwunden zu und wurde anschließend durch den Rettungsdienst versorgt.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und schwerem Sachschaden

Uplengen - Am frühen Sonntagmorgen (1. Weihnachtstag) ist gegen 00:30 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Führer aus Nürnberg in Uplengen (Remels) mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei wurde dieser leicht verletzt und durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Zudem wurden ein Leitpfosten und eine Leitplanke beschädigt. Der Pkw-Führer hatte die Landesstraße 18 aus Richtung Wiesmoor in Richtung Remels befahren und war im Kurvenverlauf der Uplengener Straße in Höhe der Seitenstraße Uhlendenweg nach links von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache für den Unfall dürfte eine überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.

