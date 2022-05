Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Frontalzusammenstoß fordert fünf Schwerverletzte

Hildesheim (ots)

Holle/ Grasdorf (web) - Am heutigen Abend gegen 17:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 6, in Höhe der AS Derneburg (BAB 7) zu einem folgenschweren Unfall.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 19jährige Fahrerin eines PKW VW Passat die Anschlussstelle Derneburg in Rtg. B6 Hildesheim. Mit ihr im Pkw saßen zwei weitere, weibliche Insassen im Alter von 18 und 20 Jahren (alle aus dem Stadtgebiet Hannover).

Zeitgleich befuhr ein 57jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lincoln Continental die Bundesstraße 6 aus Rtg. Hildesheim kommend in Rtg. Grasdorf. Mit im Pkw befand sich die 59jährige Ehefrau des Fahrzeugführers (aus dem Stadtgebiet Osterode a.H.)

Am Ende der Abfahrt und dem gleichzeitigen Übergang zur B 6, fuhr die Fahrerin des PKW VW Passat mit einer für den Kurvenverlauf nicht angepassten Geschwindigkeit. In der Folge driftete sie aus der Kurve heraus, überquerte den Fahrstreifen der B6 welcher in Rtg. Hildesheim führte und prallte mit dem entgegenkommenden PKW Lincoln frontal zusammen.

Beide Fahrzeuge blieben völlig zerstört auf der Fahrbahn stehen. Alle Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Aus den Fahrzeugen traten zudem Betriebsstoffe aus.

Der Unfall machte ein Großaufgebot an Rettungskräften erforderlich. Neben der Polizei in Bad Salzdetfurth und einem Fustw der Autobahnpolizei waren auch fünf Rettungswagen, ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Grasdorf und zwei Abschleppwagen vor Ort.

Des Weiteren befand sich die Straßenmeisterei Bockenem und eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung an der Unfallstelle.

Die B 6 musste zwischen Grasdorf und dem Campingplatz Derneburg vollgesperrt werden. Zudem wurde die erste Ausfahrt der AS Derneburg gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit noch an.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Gesamtschaden dürfte bei mindestens 40.000 Euro liegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell