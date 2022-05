Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall in Gronau -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Alfeld befährt am Samstag, 14.05.2022, gegen 08.20 Uhr in Gronau die Bethelner Landstraße in Fahrtrichtung Betheln. Etwa in Höhe des dortigen Aldi-Marktes bremst sie ihren Pkw Mercedes ab, was eine nachfolgende 29-jährige VW-Fahrerin aus Duingen zu spät bemerkt, so dass sie mit ihrem Pkw auf das Fahrzeug der Alfelderin auffährt. Bei dem Unfall ziehen sich die beiden beteiligten Fahrzeugführerinnen sowie eine 53-jährige Beifahrerin im Pkw der Alfelderin Verletzungen zu, so dass sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Bei dem Unfall entsteht ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

