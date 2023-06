Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Rollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Polizei bittet um Hinweise (08.06.2023)

Rottweil (ots)

Ein Rollerfahrer hat sich am Donnerstag am frühen Abend einer Polizeikontrolle entzogen und ist geflüchtet. Gegen 17.30 Uhr wollten Beamte des Reviers einen Roller auf der Kaiserstraße kontrollieren, da die Sozia keinen Helm trug. In der Folge flüchtete der Unbekannte über die Marxstraße in stadtauswärtige Richtung in die Straße "Im Himmelreich". Von dort setzte der Rollerfahrer seine Flucht entgegen der Fahrtrichtung durch die Stadtgrabenstraße, die Bahnhofstraße, die Ruhe-Christ-Straße und die Eisenbahnstraße fort und konnte sich schließlich der Kontrolle entziehen. Zeugen, die Angaben zur Identität des flüchtigen Rollerfahrers machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell