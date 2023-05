Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Manipulation am Fahrkartenautomaten

Sachsenheim (ots)

Zu einer versuchten Manipulation eines Fahrkartenautomaten durch einen 38-Jährigen ist es am vergangenen Sonntag (28.05.2023) gegen 21:25 Uhr am Bahnhof Sachensheim gekommen. Der 38-Jährige konnte am Sonntagabend durch mehrere Zeugen dabei beobachtet werden wie er versuchte einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof zu manipulieren um so an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Umgehend fuhren mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei den Bahnhof Sachsenheim an und konnten den deutschen Staatsangehörigen noch vor Ort antreffen und einer polizeilichen Kontrolle unterziehen. Da sich der mit über 1,9 Promille alkoholisierte Beschuldigte aggressiv gegenüber den Beamtinnen und Beamten verhielt musste er gefesselt auf die Dienststelle verbracht werden. Während des Transports beleidigte und bedrohte der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann die Einsatzkräfte und versuchte einen Polizisten zu treten. Zudem zeigte er auf der Dienststelle gegenüber der Streife den Hitlergruß. Der 38-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Bedrohung rechnen.

