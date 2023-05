Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fußball im Gleisbereich

Metzingen (ots)

Weil ein 42-Jähriger am vergangenen Freitag (26.05.2023) im Metzinger Bahnhof einen mitgeführten Fußball in den Gleisbereich und auf einen Regionalzug schoss, musste der Zugverkehr kurzzeitig eingestellt werden. Der deutsche Staatsangehörige schoss den Fußball bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 16:00 Uhr zunächst vom Bahnsteig 1 aus in den Gleisbereich und begab sich daraufhin wohl ebenfalls in die Gleise um den Ball zu holen. Kurze Zeit später soll er weiter mit diesem hantiert und ihn schließlich auf einen auf Gleis 3 stehenden Regionalzug geschossen haben. Von einem Zeugen alarmierte Einsatzkräfte konnten den mit über 2,4 Promille alkoholisierten Mann noch am Bahnhof antreffen und aufgrund seines Zustandes in eine Spezialklinik verbringen. Aufgrund des Vorfalls wurde der Zugverkehr am Metzinger Bahnhof kurzzeitig unterbrochen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 42-Jährigen wegen des Verdachts der Vornahme einer betriebsstörenden Handlung. Zudem wird in diesem Zusammenhang daraufhin gewiesen, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell