Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jähriger am Bahnsteig attackiert

Plochingen (ots)

Am heutigen Freitag (26.05.2023) attackierte ein 34-Jähriger einen jungen Reisenden am Plochinger Bahnhof. Der mit 2,9 Promille alkoholisierte afghanische Staatsangehörige befand sich am heutigen Morgen zunächst auf Bahnsteig 1, sprach dort gegen 11:40 Uhr den 19-Jährigen an und fragte diesen offenbar nach dem Weg zum Bahnsteig 9. Nach einem kurzen Gespräch soll der 34-Jährige den jungen Mann dann unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen und diesen verbal beleidigt haben. Auch die Freundin des Geschädigten und eine weitere Reisende, welche wohl versucht hatten den 19-Jährigen zu schützen, sollen von dem aggressiven Mann beleidigt und körperlich angegangen worden sein. Der Beschuldigte entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte aber bereits nach kurzer Zeit durch alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei in einem Zug am Plochinger Bahnhof angetroffen werden. Der 19-Jährige wurde durch die Tat am Kopf und Oberkörper verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Gegen den 34-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung.

