Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 20-Jähriger attackiert und verletzt Einsatzkräfte

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 20-Jähriger attackierte und verletzte in der gestrigen Nacht (24.05.2023) mehrere Einsatzkräfte am Bad Cannstatter Bahnhof. Der mazedonische Staatsangehörige sprach die Streife der Bundespolizei am gestrigen Abend gegen 22:55 Uhr zunächst am Wasenausgang des Bahnhofs an, wobei er von Beginn an aggressiv gegenüber den beiden Beamten und der Beamtin auftrat. Der 20-Jährige hatte hierbei einen Gegenstand unter der Jacke verborgen und hielt diesen mit seiner Hand fest. Trotz mehrfacher Aufforderung der Einsatzkräfte zeigte der junge Mann weder seine Hände noch den Gegenstand vor, beleidigte die Streife und weigerte sich zudem mit der Beamtin zu sprechen. Schließlich attackierte er einen Beamten indem er mit den Fäusten in dessen Richtung schlug, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Dagegen wehrte sich der 20-Jährige, sodass die Fesselung nur mit Hilfe vor Ort anwesender Sicherheitsmitarbeiter gelang. Bei dem unter der Jacke getragenen Gegenstand des Mannes handelte es sich um eine neuwertige Hose, an welcher noch ein Sicherheitsetikett befestigt war. Die Herkunft der Hose ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Durch den Vorfall wurde sowohl der Beschuldigte, als auch eine Beamtin und ein Beamter leicht verletzt. Gegen den jungen Mann ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der versuchten Körperverletzung und der Beleidigung.

