Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: DB-Mitarbeitende attackiert

Stuttgart (ots)

Ein 28-Jähriger hat am gestrigen Dienstag (23.05.2023) mehrere Reisende am Bad Cannstatter Bahnhof belästigt und Mitarbeitende der Deutschen Bahn verbal und körperlich attackiert. Der in Stuttgart wohnhafte Mann befand sich in der gestrigen Nacht gegen 23:00 Uhr am Bad Cannstatter Bahnhof und belästigte dort offenbar mehrere Reisende. Nachdem er zunächst auf einem auf dem Bahnhofsvorplatz befindlichen Baum geklettert und sich anschließend erneut in das Bahnhofsgebäude begeben haben soll, wurde er wohl von Mitarbeitenden der Deutschen Bahn auf sein Verhalten angesprochen. Gegenüber diesen trat der somalische Staatsangehörige von Beginn an aggressiv auf und bedrohte und beleidigte diese offenbar auch mehrfach verbal. Nachdem er zudem einen 32-jährigen Mitarbeiter angegriffen haben soll, wurde er durch das Sicherheitspersonal zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten. Der mit über 0,9 Promille alkoholisierte 28-Jährige wurde anschließend auf das Bundespolizeirevier Stuttgart verbracht und dort bis zum folgenden Tag in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und der Beleidigung.

